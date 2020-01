Diretta Genoa-Sassuolo ore 18: probabili formazioni

ecco le Probabili Formazioni di Genoa-Sassuolo,in programma oggi alle ore 18,pubblicate in questo articolo de il Corriere dello Sport.it Il Genoa cerca il riscatto con Davide Nicola in panchina dopo aver chiuso il 2019 con due sconfitte, perdendo il derby contro la Sampdoria e la trasferta sul campo dell’Inter. I rossoblù sono ultimi nella classifica di Serie A con appena 11 punti rimediati in 17 giornate. Il Sassuolo, invece, ha perso contro il Napoli dopo una serie di risultati positivi ed è in tredicesima posizione in graduatoria a quota 19 con 29 gol fatti e 29 reti incassate.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Sturaro, Agudelo; Pandev, Pinamonti. Allenatore: Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Obiang; Djuricic, Traore, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Irrati di Pistoia