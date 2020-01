Diretta Brescia-Lazio ore 12.30: probabili formazioni

Ecco le probabili Formazioni di Brescia Lazio,in programma opggi alle 12:30,pubblicate in questo articolo de il Corriere dello Sport.it Brescia-Lazio è la prima partita di Serie A del 2020 e apre la giornata numero 18 del massimo campionato italiano. I biancocelesti di Simone Inzaghi, con una gara da recuperare, sono terzi in classifica con 36 punti e presentano uno degli attacchi più prolifici del torneo con 38 reti all’attivo. Il Brescia, invece, ha rimediato un solo punto nelle ultime due partite del 2019, perdendo con il Sassuolo e pareggiando a Parma, ed è terzultimo in graduatoria a quota 14.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Corini (squalificato, in panchina Lanna)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Correa, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo