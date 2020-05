Diodato: Fai rumore è un inno di liberazione

Per la prima volta in 64 anni l’Eurovision Song Contest si è fermato, sottolinea l’Ansa. Vietati gli assembramenti, confini chiusi, difficili gli spostamenti, la manifestazione musicale più vista al mondo (l’anno scorso furono 182 milioni gli spettatori che seguirono la finale) ha dovuto fare i conti con “l’incantesimo” coronavirus che ha fermato tutto: edizione 2020 cancellata, ma non archiviata. E così ha preso vita vita uno show tv che, sotto il segno della musica, vuole unire l’Europa e omaggiare i 41 artisti, in rappresentanza di altrettanti Paesi, che avrebbero dovuto essere in gara. “Ma l’Eurovision tornerà più forte di prima”, avvertono gli organizzatori. Sabato 16 maggio, giorno previsto per la serata finale dell’evento a Rotterdam con la proclamazione del vincitore, è stato trasmesso in eurovisione “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica. A rappresentare l’Italia Diodato, con la canzone che ha conquistato il festival di Sanremo: Fai rumore. Ha partecipato suonando al centro di un’Arena di Verona completamente vuota, cristallizzata nella solitudine di questi tempi, e su cui si staglia il tricolore. Un luogo iconico conosciuto nel mondo, che rappresenta la musica.

“Fai Rumore l’ho scritta partendo dalla mia intimità, un invito ad abbattere i muri dell’incomunicabilità. Pensavo di aver raggiunto il picco emotivo al festival, ma poi la canzone, in questo periodo di pandemia, è stata cantata dai balconi, ha preso ancora più forza e significato, ed è diventato una sorta di inno di liberazione”, racconta Diodato, fresco vincitore del David di Donatello per il brano Che vita Meravigliosa per il film di Ferzan Ozpetek “La dea fortuna”. Il cantautore tarantino, che troverà il modo di omaggiare anche Domenico Modugno, avrebbe avuto tutto le carte in regola per farsi valere in quello che sembra essere il suo anno magico, ma il coronavirus gli ha messo i bastoni fra le ruote. “Eppure non riesco a vedere il lato negativo, per mia indole. La musica abbatte barriere e confini, e ci permette di essere più uniti di quanto non permetta di farlo l’Europa della politica. Questa manifestazione è la dimostrazione che siamo parte di un corpo unico”.

Una pausa che è stata fonte anche di riflessione e nuova ispirazione: “In questo periodo stanno succedendo cose incredibili e la quarantena mi ha permesso di fermarmi a riflettere su quello che era successo. E da qui sono nate anche nuove canzoni”. Per lo show italiano, partito con l’anteprima su Rai1 alle 20.35 per poi prendere il via dalle 21 in onda anche su Rai Radio2, Rai4, RaiPlay e San Marino Rtv, padroni di casa sono stati Flavio Insinna e Federico Russo, coppia ormai consolidata per la manifestazione che dal 2016 va in onda su Rai1, nell’ottica di conquistare target di pubblico giovane. Spazio anche per un omaggio ai protagonisti delle edizioni passate: Mahmood, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro ed Ermal Meta, Il Volo, Francesca Michielin e Al Bano (che ha partecipato per ben tre volte, una delle quali da corista). Enzo Miccio ha commentato i look degli artisti. Un modo per ridare visibilità alla musica, bloccata nella sua espressione live, e che arriva dopo gli esperimenti riusciti del Concertone del Primo Maggio e Musica che unisce.

Ma la spada di Damocle pende sui prossimi eventi. “Magari a settembre sarà possibile tornare a lavorare nel vecchio stile”, auspica il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, ipotizzando lo spostamento da giugno all’autunno dei Music Awards e degli altri eventi live. “Fai Rumore è partita da Sanremo, è arrivata sui balconi d’Italia e ora è pronta ad emozionare tutta l’Europa – dice convinto Amadeus, che da direttore artistico la scelse per il Festival -. Mi colpì fin dal primo ascolto, impossibile non ipotizzare un ruolo da protagonista per Diodato.