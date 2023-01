Dino Baggio, la paura e le sostanze “integratori”

Occorre serietà. Nulla altro che serietà, il resto è presa in giro. Ombra per nascondere.

Serve porsi una semplicissima domanda ed una elementare questione.

Cosa vuol essere il Calcio, Sport o business?

La risposta, tristemente, temiamo di conoscerla eppure restiamo degli inguaribili romantici e crediamo alle vie alternative.

Doping, anti doping, sostanze, flebo, integratori, tutti termini vuoti se non integrati e veicolati da una Scelta seria. Cultura della Prevenzione, dell’Intervento mirato. Fare prima, lavorare a monte per non intervenire a valle.

Educare un bambino per non dover punire un uomo, ha scritto Pitagora.

In questo Pedagogia e Medicina non fanno Differenza.

La Prevenzione prima di ogni cosa.

La morte di Sinisa Mihajlovic, seguita a quella di Gianluca Vialli ha investito l’intero mondo calcistico italiano di lutto, angoscia e tristezza. Passati i giorni del tono cupo, vengono i giorni della riflessione, della discussione e se si può della proposta.

Le parole di Dino Baggio, riportate dalla Gazzetta dello Sport, “Sono preoccupato, lo

ammetto. Tanti morti, persone ancora giovani, non sono normali. Una indagine andrebbe fatta”, aprono una via. Parole di un uomo più che di un calciatore. Parole di un uomo spaventato e che ha il sacrosanto diritto di esserlo. Lo è Baggio e chi sa quanti ancora sebbene nell’ombra.

Al momento nessun dato correla le morti di ex calciatori alle questioni promosse da Dino Baggio.

Esiste però un dato. Il fatto stesso che il veneto Dino, si interroghi sulla composizione e sulla durata di certe sostanze “integratori per il rapido recupero”, dà la misura di una attenzione sull’argomento e sul sospetto che qualcosa sia stato fuori posto o quantomeno esagerato.

Ci aspettiamo che il polverone ora investa i canali della Figc. Ci aspettiamo che molti ex calciatori si pongano domande e vogliano risposte. La paura è umana e non fa differenza di conto in banca. In questo è profondamente democratica. Occorrono risposte serie. Vere ed oneste. Il calcio se vuole aver futuro deve darle. Il business, da solo, non può reggere ancora molto.

