Dimissioni Agnelli, Si provano a spiegare i perche’!

Rivoluzione in casa Juventus. L’edizione online di TuttoSport riferisce quanto segue: “A seguito di un CdA straordinario il consiglio di amministrazione della Juventus ha presentato in blocco le proprie dimissioni, compreso il presidente Andrea Agnelli (in carica dal 19 maggio 2010), che ha lasciato così la sua carica. Insieme a lui pure il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood”.

La nota testata torinese ne rivela anche il presunto motivo della scelta di Andrea Agnelli. “La decisione unanime per il passo indietro arriva a seguito del coinvolgimento dell’organo nell’indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e per via delle ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l’assemblea degli azionisti (fissata adesso il 27 dicembre)”, rivela TuttoSport.

