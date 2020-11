Diffamazione, condannato de Magistris: “Sentenza infondata”

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris (foto di archivio) è stato condannato per diffamazione dalla Corte d’Appello di Catanzaro, seconda sezione civile. Ex pm di Catanzaro, de Magistris era stato querelato dall’ex Gup distrettuale di Catanzaro, Abgail Mellace, e da suo marito, l’avvocato e imprenditore Maurizio Mottola d’Amato. Secondo quanto deciso, de Magistris dovrà pagare 20mila euro e pubblicare la sentenza che lo condanna sul suo blog, dal quale la vicenda è iniziata.

Questa la risposta del sindaco di Napoli: “Non c’è stata alcuna condanna per diffamazione in sede penale ma solo una provvisoria sentenza civile di soccombenza in sede di appello, dopo aver avuto pienamente ragione in primo grado”. E aggiunge: “Sono certo che la sentenza, essendo gravemente e totalmente infondata, verrà riformata in Cassazione”.