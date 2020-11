Diego eterno Uomo

Ieri è morto il più Grande calciatore di tutti i tempi.

Non solo gli argentini ed i napoletani ma tutto il mondo è rimasto stordito dalla notizia.

Questo maledetto 2020 si porta via una persona unica, che ha saputo unire e dividere come nessuno mai prima di lui.

Genio osannato ed indiscusso sui campi di calcio, ha lasciato alla storia il gol del secolo, quello che ancora oggi rivediamo stupendoci ogni volta.

Ma Diego non è stato solo il più Grande di tutti, Diego è stato un UOMO vero, come se ne conoscono pochi nel calcio.

Non ha mai dimenticato le sue umili origini che anzi per lui erano un vanto.

Sognava di vincere un mondiale e lo ha fatto da protagonista trascinando una squadra modesta in un’impresa epica.

Diego però è stato di più, molto di più.

Mai un pelo sulla lingua, mai una frase detta per compiacere o perchè poteva risultare utile.

Ha sempre parlato chiaro, arrivando direttamente ai cuori di tutti noi.

Si è sempre schierato contro il potere, prendendo di mira non solo i signori del calcio ed i loro brogli ma non avendo mai paura di esternare le sue idee politiche e sociali.

Diego si è sempre schierato dalla parte degli umili, dalla parte dei deboli e lo ha fatto davvero in tutta la sua vita.

Un genio indiscusso che aspettava ore Ferlaino per far riconoscere i premi partita anche ai ragazzi della primavera aggregati alla prima squadra.

Ma anche un Uomo che ha fatto tantissima beneficenza, in segreto, sempre cercando di aiutare tutti quelli che poteva.

Maradona trascinava i compagni in campo, le folle sugli spalti regalando gioia pura: la “sua” gente non l’ha mai abbandonato.

Diego è semplicemente tutto.

E’ il genio che ti incanta, è la fantasia che prende il potere, è l’emozione più bella che incanta le persone.

Diego è il primo e l’unico che ha sempre parlato chiaro.

Diego è quello che ha promesso senza mai nascondersi.

Diego è quello che ha mantenuto, sempre.

Diego è parte integrante della nostra storia personale.

Non andrà mai via, non ci lascerà mai solo.

Ieri qualcuno sui social ha provato ancora una volta a “mangiarsi” un pò di Diego, scrivendo cose senza senso.

Si ma l’uomo…

Non diamogli voce, questo “qualcuno” cerca pubblicità con la consapevolezza che nemmeno un millesimo dell’ Uomo Diego gli apparterrà mai.

L’amore eterno della gente è per l’Uomo e non solo per il campione, chi fa finta di non capire o magari davvero non capisce ci interessa poco.

Che poi come si può pretendere la normalità da un genio?

Nessuno ha mai preteso la normalità da Jimmy Hendrix, da Beethoven o da Caravaggio…perchè pretenderla da Diego?

Diego era la rock star per eccellenza, piaceva o non piaceva quando arrivava lui tutte le luci degli “altri” divenivano fioche, impalpabili.

Eppure Diego è il genio del popolo, adorato come è giusto che sia.

La “mano de Dios” è una parte di un racconto oramai eterno.

Ieri il corpo di Diego ci ha lasciati per sempre, ma il suo Mito Divino già vive da quasi trenta anni.

Chi non lo capisce è perchè non lo vuole capire o fa finta.

La verità è che molti non accettano il fatto che l’Uomo Diego abbia scelto Napoli, abbia rappresentato e difeso Napoli sempre.

Non riescono ad accettarlo: questo ci renderà sempre orgogliosi.

Quando la FIFA ha premiato l’istituzionale Pelè come giocatore del secolo la storia di Diego è diventata più grande.

Lo ha premiato al gente con il suo voto, un plebiscito imbarazzante per i poteri forti.

Con Diego non ci sono colori, non ci sono razze, non ci sono preclusioni.

Diego è Diego.

Grande Campione, grande Uomo.

Continueremo a sognare grazie a Lui in ogni istante in cui torneremo a sentirci vivi.

Grazie di tutto piccolo grande “scugnizzo” argentino.

Continueremo a parlare di Te.

Nelle serate con gli amici, nei racconti con i nostri figli, in curva al San Paolo…grazie DIEGO.