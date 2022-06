Di Lorenzo on fire contro Messi: rispetto!

Il fenomeno titolare del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ieri sera è sceso in campo con la maglia Azzurra dell’Italia contro l’Argentina.

Una partita difficile, che dopo i primi venti munti di gioco, ha visto la squadra di Mancini sfaldarsi e perdere per 0-3 contro la nazionale di Maradona.

Una partita che ha visto diversi momenti di tensione, uno su tutti quello tra il terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, e la mezz’ala del PSG, Lionel Messi.

Che cosa è successo tra Di Lorenzo e Messi?

Dopo i due goal subiti, lo stadio di Wembley è diventato incandescente, soprattutto durante i passaggi dell’Argentina, supportati dall’ole’ della tifoseria.

Un’atteggiamento normale per una tifoseria sebbene poco carino nei confronti della squadra di Mancini.

Tuttavia, a scatenare l’ira funesta dell’azzurro di casa Napoli, è stato il gioco di Messi. Infatti l’argentino, consapevole delle sue innate doti con il pallone, fomentato dai sostenitori dell’Argentina, non ha atteso molto prima di deliziarli con il suo show con il pallone.

Uno spettacolo poco gradito a Di Lorenzo, il quale si è sentito preso in giro, sbeffeggiato, e deriso, da un giocatore della caratura di Messi.

Di Lorenzo, il quale non poté giocare nella partita contro la Macedonia del Nord che ha visto l’uscita dell’Italia dai Mondiali, ieri sera contro la Macedonia ha cercato in tutti i modi di poter riacquisire il prestigio dell’Europeo che ha fatto sognare tutta l’Italia.

Un’impresa che, sebbene ci abbia creduto molto, non è riuscito a realizzare. Complice l’ansia, la foga del momento e la sconfitta sotto gli occhi, Di Lorenzo non è riuscito a trattenere la rabbia nei confronti di Messi, il quale con un tunnel particolarmente forzato nei confronti di Locatelli, ha stuzzicato troppo il giocatore azzurro Di Lorenzo.

La ‘risposta’ al gioco della “Pulce” è stata immediata, con una netta spallata che ha fatto perdere l’equilibrio al vincitore del Pallone d’Oro e che ha inevitabilmente consegnato un cartellino giallo al titolare del Napoli.

Una partita terminata con l’ennesima delusione dell’Italia, raccontata della parole di Di Lorenzo.

L’intervista ai microfoni di Rai Sport

Di Lorenzo, dopo l’episodio che lo ha visto protagonista sul campo di Wembley, ha rilasciato un intervista a caldo ai microfoni di Rai Sport.

“Non so cosa sia da tenere e cosa meno, non siamo passati dall’essere dei fenomeni ad essere dei giocatori scarsi. Abbiamo giovani importanti, dobbiamo ripartire tutti insieme come l’ultima volta che non ci siamo qualificati al Mondiale“. Il giocatore del Napoli, sostiene velatamente che, al di la del risultato, non sono stati poco bravi, hanno combattuto per la vittoria, senza riuscire in un esito positivo. Ciò che deve essere fondamentale è non scoraggiarsi e perdere la concentrazione.

Ed è sulla concentrazione che la squadra di Mancini deve lavorare per affrontare le prossime partite, sulla quale Di Lorenzo risponde di voler essere presente, sempre rispettando le volontà del CT della Nazionale

