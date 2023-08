Di Lorenzo: la Garanzia

19 stranieri. È record.

19 stranieri, un allenatore francese ed il capitano italiano.

Di Lorenzo.

Giovanni Di Lorenzo.

In gol col Sassuolo ed ancora una volta tra i migliori in campo.

Provate a cercare un terzino che dopo due giornate di campionato ha al suo attivo, un assist ed un gol.

I numeri del capitano non stupiscono più.

Inamovibile più di Osimhen.

Le statistiche parlano chiaramente.

Garcia farà come Spalletti. Nove più Di Lorenzo ed Osimhen.

Giovanni è partito forte anzi fortissimo.

È un atleta vero.

Stakanovista.

Lo scorso anno aveva più volte ribadito il suo personale record in km percorsi.

Il corpo di Giovanni sembra esser nato per la performance. Più corre, più il corpo chiede metri.

Spalletti lo utilizzerà dal primo istante in Nazionale. Anche nella selezione Azzurra, Di Lorenzo ha record di presenza. Alti sempre i suoi voti ed il livello delle prestazioni.

Insomma una garanzia.

Nel campionato delle conferme, Giovanni, non ha alcuna difficoltà.

Non ha da dimostrare davvero nulla.

In Europa, un terzino che sappia mixare, tanto sapientemente, corsa e tecnica, è cosa rara.

10 milioni all’ Empoli.

Una delle scommessa vincenti del signor Giuntoli.

