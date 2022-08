Di Lorenzo: Kvara ha grandi qualità, c’è bisogno di tutti

Tanto calcio e divertimento al Maradona, per l’esordio casalingo degli uomini di Spalletti, davanti ad una buona cornice di pubblico che applaude soddisfatto i propri beniamini. Protagonista assoluto della serata è senza dubbio il georgiano Kvaratskhelia, due gol da grande giocatore, non fa rimpiangere Insigne, ne parla anche Di Lorenzo a fine gara: “ Kvara ha grandi qualità, ma non solo lui, c’è bisogno del contributo di tutti “. Il capitano colleziona un’altra gara perfetta, c’è tanto attacco nel Napoli, con nove gol nelle prime due giornate, ne è consapevole il terzino destro partenopeo: “ sappiamo di avere compagni molto forti in attacco, il nostro compito in difesa è di fare le cose al meglio, sappiamo che poi in avanti il gol lo troviamo “. Consapevolezza che è emersa anche nel finale, con l’uscita dal campo rabbiosa di Osimhen, che voleva ancora una squadra all’attacco, ancora con la voglia di cercare il gol. Marcatura che poi è arrivata in realtà dal reparto difensivo, debutto e gol per Kim Minjae, stacco di testa perfetto, che ha mostrato qualità sotto porta di cui si era accennato. È contento Giovanni Di Lorenzo, soprattutto per il pubblico: “ siamo contenti che lo stadio era pieno, che la gente si sia divertita , il nostro impegno è di regalargli tante soddisfazioni “. Del resto lui in questo Napoli ci ha sempre creduto, come ci crede chi non c’è più, Andrea Petagna, capace anche di segnalare un gol, poi annullato giustamente dal VAR, per un fallo su Rahmani: “ abbiamo affrontato un avversario fortissimo, per molti di noi era la prima volta in uno stadio così importante, sappiamo che ci saranno altre partite in cui possiamo fare meglio “. Un Monza che ha cambiato molto negli ultimi giorni, tanti giocatori nuovi da inserire, tra cui lo stesso attaccante ex Napoli: “ Facciamo quello che il mister ci dice durante la settimana, con il tempo vedrete il vero Monza “. Infine ancora un pensiero sulla sua ex squadra, in quello stadio che non può dimenticare; “ i tifosi mi hanno accolto bene, ho tanti amici qui, faccio il tifo per il Napoli, spero che vinca lo scudetto “. Parole al miele di un ragazzo che ha sempre dato tutto per la maglia azzurra, ma non è mai riuscito ad imporsi come avrebbe voluto e potuto, pur avendo avuto lo spazio necessario, complice l’infortunio di Osimhen, di poter giocare con continuità. Il futuro adesso però è nelle mani e soprattutto nei piedi, di un attacco che con 9 gol già segnati e con Raspadori e Simeone, ancora da vedere, fa tremare la serie A.

