Di Lorenzo: il campionato delle responsabilità

Chi vince non si nasconde.

Non può più.

Il Napoli 5.0 ha vinto ed è condannato ad Essere.

Apparire non basta più.

Si parte ed è tenuto a partire da Leader.

Poche parole.

Chi vuol davvero Esistere è obbligato ad Essere.

Presenza quotidiana e parola che dirime questioni.

Di Lorenzo lo ha chiarito.

“Ora abbiamo una Responsabilità”.

Chi non ha la sostanza da primo della classe, si faccia modestamente da parte.

A questo punto, vincere non è un dettaglio secondario. È la conseguenza più realistica per chi desidera Crescere.

Prendere o lasciare.

Il Napoli è tenuto ad essere quotidianamente presente.

Temuto, rispettato e considerato.

La squadra da battere.

Sarà un campionato difficile.

Probabilmente il più difficile della storia recente della SSC Napoli.

Il campionato delle conferme.

Impossibile nascondersi.

Il campionato della Responsabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati