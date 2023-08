Di Lorenzo, capitano di tutto

Lo avevamo scritto proprio ieri in serata.

Di Lorenzo, la garanzia.

I suoi numeri, già nello scorso campionato, ora ancor più, sono da sottolineare.

Un assist ed un gol.

Il terzino che fa gol è una rarità oggi. Giovanni Di Lorenzo è cosa preziosa.

Al nostro pensiero si associa, Fabio Cannavaro.

“Di Lorenzo è l’unico della nazionale italiana che potrebbe giocare con clubs come Manchester City o Real“.

Non c’è alcun dubbio.

Giovanni è non solo garanzia di corsa e sacrificio ma anche di applicazione tecnica.

Associare i due aspetti al ritmo ed alla velocità del calcio moderno, è cosa da pochissimi atleti.

In un calcio senza pause, soltanto chi riesce a reggere senza traumi, il ritmo della fascia ed arrivare lucidamente al cross o addirittura al gol, può considerarsi calciatore top europeo.

Giovanni Di Lorenzo lo è. Poche chiacchiere.

Stakanovista per Spalletti, è partito forte anche con Garcia ed il tecnico di Certaldo, lo ha già chiamato personalmente per il ritiro pre Malta.

Qualificazioni europee.

Capitano del Napoli 5.0 e probabilmente anche della neo nascente Nazionale di Spalletti.

Ribadiamo il concetto.

