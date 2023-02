Di Domenico: Ecco perché nessuno vuole affrontare il Napoli ai quarti

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Di Domenico, operatore di mercato:

“L’Eintracht solo per pochi minuti è riuscito a fare il suo gioco, ad oggi il Napoli è di un altro pianeta. Tutti i giornali tedeschi e gli stessi tifosi dell’Eintracht dicono che ieri il Napoli è stato devastante ed è bello anche da vedere. Non voglio offendere la Juventus, ma il Napoli ha sorpreso perché tutti si aspettavano che anche gli azzurri facessero il solito catenaccio e invece il Napoli se l’è giocata a viso aperto. Ad oggi, nessuno vuole affrontare il Napoli ai quarti di finale.

Lobotka puoi anche neutralizzarlo, ma poi ci sono tanti altri giocatori fortissimi. Neutralizzare un giocatore del Napoli oggi è impossibile perchè tutta la squadra ha qualità. Ad oggi, credo che l’Inghilterra guardi molto in casa Napoli anche perchè sono pochi i club che possono permettersi di spendere tanti soldi. In Italia immagino che nessun club possa andar a comprare in casa Napoli.

In Svizzera i calciatori stanno crescendo molto, Jashari è un leader a centrocampo, potrebbe essere un’alternativa a Lobotka. Non è un mio giocatore per cui lo dico perché davvero è bravo. Anche Fabian Rieder ha esperienza ed è un punto di forza dello Young Boys. La grande capacità del Napoli sta nel far crescere i giocatori perché non tutti quelli che sono arrivati erano così bravi. Per fare bene a Napoli devi essere mentalizzato e oltre alle capacità calcistiche bisogna andare a vedere il carattere dei giocatori , ma questo il Napoli già lo fa”.

