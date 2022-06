Deulofeu ama Napoli lo dice prendendo il sole ad Ibiza!

Nelle ultime settimane sta impazzando la notizia in merito al prossimo acquisto del Napoli, Gerard Deulofeu.

Il ragazzo classe ’94 si è fatto conoscere al pubblico azzurro già molti anni fa con la maglia del Barcellona. Lo spagnolo infatti nella sua carriera ha giocato in club del calibro non solo del Barca ma anche: Everton , Siviglia, Watford, Milan, per poi rimanere stabilmente nell’Udinese.

Ma sembrerebbe che la sua volontà sia quella di giocare in una delle big italiane, ritagliandosi il suo spazio in uno dei club italiani che pian piano sta cambiando morfologia.

E’ questo il motivo per il quale Deulofeu sembra prediligere il club di DeLa.

Il video dei saluti di Deulofeu

In queste ore non solo i giornali sportivi cercano delle informazioni in più su questo giovane talento, dotato di velocità e tecnica disarmante, tanto da essere stato paragonato a Leo Messi, ma anche gli stessi tifosi azzurri.

In particolare uno PasqualePakyCasti il quale, attraverso un video di TikTok, ha trovato il futuro azzurro prendere il sole sulla spiaggia di Ses Salines ad Ibiza.

Nel video dell’utente azzurro, l’ex Barcellona saluta due amici del tiktoker, con la speranza che venga a giocare nel Napoli.

Anche se i più attenti alla fine del video hanno chiaramente sentiti un : No!

In un video di pochi secondi non si può comprendere se il no sia stato di Deulofeu o di qualcun altro presente nel video, ma la speranza rimane.

Le cifre del Napoli

In virtù delle ottime doti del ragazzo, tante sono le proposte avanzate dai club, anche spagnoli, motivo per il quale il Napoli non vuole perdere l’occasione di avere nella sua rosa un ragazzo che potrebbe essere determinante.

Le cifre avanzate da ADL all’Udinese inizialmente ammontavano a 13 milioni di euro, una cifra lontana dai 25 richiesti dalla società di Soldati, tanto che il DS Giuntoli e Pierpaolo Marino hanno optato per una proposta di 18 milioni di euro.

Una cifra che, sebbene non sia quella richiesta dall’Udinese, si suppone possa soddisfare le richieste dei friulani.

Di fatto manca solo la firma e la conferma ufficiale per accogliere Gerard Deulofeu nella città di Prtenopee.

