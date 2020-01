Deschamps: “Si gioca troppo, finiremo per esplodere”

Troppo calcio…nn portera’ nulla di buono!E qaunto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Si gioca troppo. Didier Deschamps, ct della Francia, si unisce al coro di allenatori preoccupati da un calendario sempre più intasato. “A questo ritmo finirà con l’esplodere”, l’allarme lanciato in un’intervista al magazine tedesco “Kicker”. “Il calendario è troppo pieno e purtroppo non ho poche speranze sul fatto che la situazione possa cambiare – ammette – La preparazione pre-campionato è sempre più breve e le società corrono il rischio di mandare presto in campo giocatori che sono stati a lungo fuori. Anche noi ct ne paghiamo le conseguenze e il tempo per prepararsi alle grandi competizioni è via via più ridotto”.”Non c’è coesione nel mondo del calcio, non ci prendiamo abbastanza cura della salute dei calciatori – prosegue il ct dei campioni del mondo – È un problema che riguarda tutti i Paesi. Anche i giovani sopportano sempre meno queste cadenze infernali e si ritrovano a giocare una partita dopo l’altra a un ritmo frenetico”