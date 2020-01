Derby Roma-Lazio, il messaggio di Paparelli: “Che sia un giorno di festa”

Il figlio di Vincenzo, ucciso durante una stracittadina, ha provato a distendere gli animi a poche ore dal fischio d’inizio della partita.Se ne poarla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Un messaggio di augurio, un messaggio di speranza: “Che sia un giorno di festa”. Così Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, tifoso laziale assassinato allo stadio Olimpico durante un derby del 1979, ha parlato della sfida tra Roma e Lazio. Un suo lungo post su Facebook prova a distendere un po’ gli animi: “Ci siamo presi di petto fortemente questo giro è? Siamo stati capaci di farci uscire dalla bocca frasi assurde su Gabriele Sandri, Fabrizio Diablo, Paparelli, Zaniolo, magari te rompi Ciro, le mamme i fratelli i cugini…. Rotule che saltano file all’ospedale. Ma una domanda la voglio fare a tutti, è questo che amate? È così che si vive l’evento più bello per ogni tifoso? Una volta ci si limitava o a fare qualche scommessa tipo se perdi vai in giro nudo, o mi paghi una cena adesso siamo diventati davvero così cattivi? In cuor mio non credo. Viviamo questo giorno come un giorno di festa che vinca il migliore che nessuno si faccia male che le mamme siano felici che i cugini si divertano che i fratelli piangano di gioia . Buon derby a tutti che vinca il migliore, ma soprattutto che vinca lo sport. E allora Forza Lazio, daje Roma fateci divertire e continuare ad amarvi ancor di più