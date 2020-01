Derby, il questore teme “probabili incidenti”. Impegnati 2 mila agenti

Per la sfida tra Roma e Lazio oggi alle 18 Olimpico esaurito. Lungotevere chiuso dalle ore 13, vendita di alcolici vietata dalle 15. Attesi anche gruppi di tifosi gemellati da Grecia, Spagna, Inghilterra, Polonia e Croazia.E quanto si legge in questo articolo lubblicato su Gazzetta.it Scatta l’allerta per il derby della Capitale. “Viene ritenuto probabile il verificarsi di incidenti tra le due tifoserie”, ha scritto il questore Carmine Esposito nella sua ordinanza sul piano di sicurezza. Oggi per Roma-Lazio (inizio ore 18) sono mobilitati circa duemila agenti tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. L’allerta si estende anche per la presenza all’Olimpico di alcuni gruppi di tifosi greci, spagnoli, inglesi, polacchi e croati che sono gemellati con quelli della Roma e della Lazio. Fissati punti di arrivo diversi per le opposte tifoserie: quella romanista da piazzale Clodio, quella biancoceleste da ponte Duca D’Aosta e dal ponte della Musica. Olimpico tutto esaurito: saranno in 60 mila sugli spalti per un derby che profuma di Champions ma non esclude anche sogni da scudetto per la Lazio, salita al terzo posto con una serie di undici vittorie consecutive.Controlli rigorosissimi ai varchi d’accesso, prevenzione ai massimi livelli. Presidiata sin dal mattino la zona del Foro Italico: attenzione al top in piazza Mancini, ritenuta ad altissimo rischio per scontri tra tifosi in arrivo in autobus al capolinea. Da ieri sera sono scattate le bonifiche nelle vie di accesso all’Olimpico e fuori dalla Farnesina, come anche verso il Tevere per scovare eventuali arsenali. Lungotevere chiuso dalle ore 13.Vietata la vendita di alcolici in vetro dalle 15 alle 22. Apertura dei cancelli alle ore 15.30. Tolleranza zero sul derby della Capitale: il piano di sicurezza della Questura è stato ulteriormente potenziato.