Demme, primo gol alla Sampdoria come Maradona. Napoli esulta per un altro Diego

ecco il primo di Demme….proprio come il suo idolo Diego! Il centrocampista ha trovato il suo primo gol nel campionato italiano. Lo ha fatto contro la Samp, la stessa squadra contro la quale un altro Diego (l’ultimo con questo nome a segnare con gli azzurri prima di Demme), Maradona, aprì e concluse il suo ciclo di gol in Serie A con la maglia del Napoli. Quale miglior segno del destino per cominciare la sua nuova avventura.Se ne racconta in questo articolo di Skysport.it Gattuso ha mandato in campo Demme al minuto 61, al posto di Lobotka, sul risultato di 2-1 a favore degli azzurri. La Samp ha poi trovato il pari con Gabbiadini, ma il tedesco all’83’ – col mancino – ha definitivamente riportato in vantaggio il Napoli.L’ultimo gol di un giocatore di nome Diego con la maglia del Napoli in Serie A risaliva al 24 marzo 1991, anche in quel caso sul campo della Sampdoria: quel giorno Demme non era ancora nato.Non era un giocatore qualsiasi: quel Diego era Diego Armando Maradona che, nella sconfitta per 4-1 contro la Samp, segnò il suo 81° e ultimo gol in Serie A con la maglia del Napoli.Non è solo la Samp a unire Demme e Maradona: il centrocampista tedesco, infatti, si chiama Diego proprio in onore dell’ex 10 del Napoli.Curiosamente, inoltre, il gol di Demme è arrivato col piede mancino, lo stesso di Maradona, nonostante l’ex Lipsia sia un destro naturale.Per Diego Demme è il terzo gol in carriera da professionista, dopo i due segnati (uno in Bundesliga e uno in Champions League) con la maglia del Lipsia.28 anni, 10 mesi e 10 giorni. Tanto hanno dovuto attendere i tifosi del Napoli per assistere al gol di un altro Diego dopo l’ultima rete di Maradona.Contro la Samp, inoltre, Diego Armando Maradona non solo aveva segnato l’ultima rete in Serie A, ma anche la prima. Il suo primo gol assoluto, invece, lo aveva realizzato in Coppa Italia contro l’Arezzo.Diego Armando Maradona aveva impiegato 152 minuti per siglare la sua prima rete in Serie A. Diego Demme l’ha battuto sul tempo, trovando il primo centro dopo 125 minuti.Una serata da favola per Diego Demme che fa felice tutto il Napoli: il suo gol, a sette minuti dal termine, ha regalato i tre punti alla squadra di Gattuso