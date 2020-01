Demme-Lobotka, buona la prima. E con la Juve chance almeno per uno dei due

Molte le note positive per Gattuso dalla partita di ieri. Ma domenica sera sarà difficile vederli in campo entrambi perché sia Allan che Fabian Ruiz dovrebbero rientrare.E quanto scritto in questo articolo pubblicvato su Gazzetta.it Una prima volta per due, almeno per i primi venti minuti di gioco. Poi, la follia di un compagno, li ha separati mentre erano intenti a studiare la mediana avversaria. Diego Demme è arrivato fino in fondo, godendosi lo spettacolo del San Paolo e la gioia della gente. Stanislav Lobotka ha dovuto accontentarsi di quella manciata di minuti che Rino Gattuso gli ha concesso prima di sostituirlo per equilibrare la squadra dopo l’espulsione di Hysaj. Pochi sprazzi, comunque, che hanno consentito al nazionale slovacco di farsi apprezzare per un paio di recuperi e per altrettante uscite palla al piede. Poi, la delusione per un’esclusione inaspettata, che ha saputo metabolizzare in tutta fretta, consolato com’è stato dallo stesso Rino Gattuso che, sicuramente, lo terrà in considerazione per la super sfida di domenica sera, al San Paolo, contro la Juventus.È andata sicuramente meglio a Diego Demme. Lui, ha giocato tutta la partita, soffrendo e combattendo per difendere il risultato che ha permesso al Napoli di raggiungere la semifinale di Coppa Italia. Una prestazione sicura, la sua, ha saputo tenere la posizione e s’è reso indispensabile quando s’è trattato di arretrare il baricentro per fronteggiare gli attacchi della Lazio. L’ex capitano del Lipsia s’è saputo imporre, facendo da raccordo quando ha perso la collaborazione di Lobotka.