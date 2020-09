DeLa :” Speriamo che San Gennaro faccia un miracolo!”

Il presidente del Napoli parla in conferenza stampa di chiusura del ritiro In questo stralcio parla della riapertura dello stadio San Paolo. Ecco cosa dice:

Presidente che pensa della riapertura del campo?

Noi giochiamo il 20 fuori casa, le elezioni in Campania ci sono tra il 19 ed il 21. Siccome sono sicuro che lui vincerà per distacco speriamo che ci saranno novità dopo il 22 settembre. In pratica speriamo che il 19 settembre San Gennaro faccia un miracolo….

Presidente, ha avuto una stima della perdita per il Covid?

“Purtroppo sì, viaggiamo con una perdita di 150mln di euro”.

Presidente, contatti con De Luca? “Noi giochiamo l’11 l’amichevole, il 21 ci sono le elezioni, è più importante un’amichevole o quando giocheremo col Genoa?”. H

ADL ancora sull’apertura al pubblico:

“Federazione e Lega non possono nulla di fronte al comitato tecnico-scientifico, ma i governatori delle regioni illuminati possono decidere in autonomia, ora c’è il momento delicato delle elezioni. Speriamo al rientro alla seconda si possa aprire il 50% dello stadio”.