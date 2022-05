DeLa Show: il botta – risposta con Gravina

Un vero e proprio show quello che Aurelio de Laurentiis ieri all’evento in occasione dei 130 anni della nascita del quotidiano “Il Mattino”.

Si sa che il presidente azzurro ha una personalità molto forte che spesso gli permette di ‘rubare la scena’ anche ai protagonisti.

E di fatto è quello che è successo ieri. Un lungo monologo, nel quale DeLa ha sviluppato tanti discorsi ma soprattutto ha mosso pesanti accuse senza preoccuparsi delle eventuali reazioni.

Una, in particolare, è quella nei confronti di Gabriele Gravina Presidente della FIGC.

La frase incriminata, nello specifico, è stata quella in merito all’operato del Presidente della FIGC:

“Gravina in 3 anni e mezzo non ha fatto nulla, non possiamo aspettarci che faccia delle cose. Nei ruoli istituzionali calcistici ci sono persone che nella loro vita raramente hanno avuto a che vedere con il mondo del calcio. Gravina ha fatto una corsa dalla Serie D alla Serie B per poi ritornarsene in maniera fallimentare giù con il Castel di Sangro, ma in realtà questi signori non hanno mai frequentato una società di calcio contemporanea, quindi non ne conoscono i problemi, fanno finta di conoscerli ma in realtà non li possono nemmeno immaginare e capire.“

– Aurelio de Laurentiis