DeLa senza freni: ‘Voglio un Napoli Cazzutissimo’

“Mi immagino un mercato aperto. Per la prima volta dopo il Covid ci sarà tanta voglia di fare. Sarà un mercato brillante e io voglio costruire un Napoli “cazzutissimo”. Dovremo fare di necessità virtù e trovare il giusto equilibrio tra prendere calciatori giovani e calciatori ‘vecchi’, perché con gli allenamenti e una nutrizione particolare oggi si può giocare fino a 40 anni, come dimostra Ibrahimovic»

Queste le parole del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito al mercato del Napoli della prossima estate.

Un “cazzutissimo” che significa potente. Infatti si suppone che i prossimi giocatori del Napoli non saranno più tecnici come Fabian Ruiz, ma più fisici come ad esempio un Broja o un Barak.

Si suppone dunque che gli obbiettivi di DeLa per il prossimo anno non siano solo la Champions ma anche la conquista dello scudetto tanto dibattuto.

Bisogna solo aspettare l’inizio della sessione di calciomercato.

