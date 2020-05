Del Piero in ospedale, Figo e Biaggi: “Riprenditi presto!”

Non è un periodo tranquillo per Alessandro Del Piero, che oggi è stato curato per una colica renale scatenatasi a causa di un calcolo. La leggenda bianconera ha condiviso la sua disavventura con il mondo social. “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male” – ha scritto Del Piero, mascherina in faccia ed emoticon incerottato. Non mancano i messaggi di vicinanza da parte della Juventus e di altri grandi sportivi. Max Biaggi gli augura in bocca al lupo così: “Tutto passa Alex, forza!”, mentre Luis Figo gli augura pronta guarigione

fonte Gazzetta dello Sport