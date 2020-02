Del Genio: “Criticare il Napoli di Genova significa non seguire la serie A. Nessuno riesce a dominare!”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un ascoltatore su alcune critiche eccessive nei confronti del Napoli visto a Genova: “Bisogna guardare molte partite per evitare di dire cose inesatte. Non solo il Napoli. Quando si vince 4-2 fuori casa significa che è una gara d’alto livello, poi quando vai 2-0 gli avversari in casa non hanno poi nulla da perdere e possono prenderne altri 3 o pure ribaltarla. Questo è il calcio, mi meraviglio che a non capirlo è chi invece ha fatto calcio. Lo stiamo dicendo dall’inizio dell’anno che gioca male, ma la prima mezz’ora del Napoli mi ha sorpreso, non pensavo potessimo già giocare così di qualità. Poi abbiamo fatto bene anche negli ultimi 30 metri in zona gol. Non c’è la controprova, ma se Quagliarella non fa quella prodezza con la fiducia il Napoli poteva chiudere 3-0 il primo tempo. Ieri avrebbero sofferto tutti con la Sampdoria, usciamo dall’utopia dei 90 di dominio, già farne 30 io firmerei, ho visto tutte le gare delle migliori squadre quest’anno, pure Juve, Inter e Lazio hanno vinto tante partite e non sanno manco loro come le hanno vinte…”.