Del Genio: ‘battutina’ su Bernardeschi

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato il giornalista Paolo del Genio analizzando dapprima l’Italia di Roberto Mancini per poi passare al Napoli di Luciano Spalletti.

Ciò che accomuna l’Italia con il Napoli è un giocatore che in questi giorno sta facendo parlare molto, in particolar modo perché potrebbe essere il prossimo acquisto di Aurelio de Laurentiis.

Stiamo parlando di Federico Bernardeschi.

Il centrocampista dell’Italia infatti sembrerebbe sia sotto il mirino del Dirigente Sportivo Cristiano Giuntoli. Infatti le ultime voci di mercato sostengono ci sia stato già un’incontro tra l’ex Juventus e il DS azzurro.

Le parole di Del Genio a Radio Kiss Kiss

Una battutina velata che non è sfuggita ai più attenti, quella di Del Genio nei confronti di Bernardeschi:

“Una fotografia della differenza tra il calcio Italiano e quello Argentino la fa la maglia numero 10: da una parte la indossa Messi dall’altra la indossa Bernardeschi.”

Una frecciatina al futuro azzurro, con la quale si è voluto sottolineare che forse le sue prestazioni in campo non sono particolarmente importanti.

Tuttavia, Del Genio, ha certato di rimediare in calcio d’angolo dichiarando: “ E’ un giocatore che se viene a Napoli una mano la può dare, perché è un giocatore che può essere utile sulle rotazioni dei trequartisti. Non viene a Napoli un fuoriclasse che fa la differenza ma non viene nemmeno un giocatore scarso che crea problemi”

“Dobbiamo sperare che se viene al Napoli torni ai livelli di quando giocava a Firenze”

Insomma a Del Genio sembra non piacere molto il ventottenne di Carrara.

Tuttavia del Genio si è espresso anche sul centrale Victor Osimhen.

In merito al nigeriano ha dichiarato: ” Il Bayern Monaco non è come il Manchester City, United o Real Madrid che acquistano a cifre esorbitanti come quella chiesta per Vicotr Osmhen di 100 milioni. Perché se fosse vero che il Bayern è pronto per Osimhen, sarebbe in assoluto l’acquisto più costoso per questo club. Mi sembrerebbe stano che improvvisamente il Balyern che ha tutta una sua politica finanziaria precisa si metta alla stregua di questi club inglesi e spagnoli.”

Idea contraria in merito ai club inglesi…

“Altri club inglesi che invece di solito queste cifre le mettono con una certa facilità, anche per giocatori molto meno bravi di Osimhen, arrivano a 70 -80 milioni, immagino che quale club inglese possa fare una proposta del genere …”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati