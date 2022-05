Decreto Crescita contro i giovani talenti italiani

Un summit lungo ma produttivo quello tenuto ieri mattina organizzato dal Corriere dello Sport. All’incontro hanno partecipato molti nomi importanti del calcio italiano:

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, Gabriele Gravina Presidente della Figc, Lorenzo Casini Presidente della Lega Serie A, Mauro Balata Presidente della Lega Serie B, Carlo Ancelotti, Milena Bertolini CT della Nazionale femminile Italiana, Demetrio Albertini, Presidente del Settore Tecnico della FIGC, Maurizio Arrivabene Amministratore delegato della Juventus FC, Francesco Ghirelli Presidente Lega Pro, Giancarlo Abete Presidente LND, Luigi De Laurentiis Presidente SSC BARI e Fabio Capello.

Uno dei temi principali dell’incontro è stato il Decreto Crescita.

Che cos’è il Decreto Crescita?

Il Decreto Crescita è una norma giuridica che prevede degli sgravi fiscali ai giocatori stranieri che arrivano nei club italiani. Per poter usufruire del vantaggio fiscale, i giocatori non devono avere, per almeno due anni, la residenza fiscale in Italia, non devono superare il milione e mezzo di euro netti l’anno e devono superare i 20 anni d’età.

Per dirlo in parole più semplici, i club nostrani sono ‘spinti’ nell’acquistare giocatori stranieri in quanto: Il giocatore italiano con uno stipendio di 6 milioni di euro costerà alla società 12 milioni, il giocatore estero con uno stipendio di 7 milioni di euro costerà massimo 10 milioni di euro.

Ovviamente non serve una laurea in economia per comprendere che, al di la del gioco, i presidenti delle squadre devono scegliere in base al portafogli della società, penalizzando i giovani talenti italiani a favore di aiuti economici da parte dello stato.

La norma, aspramente criticata, è stata voluta dal Senatore del Partito Democratico, Tommaso Nannicini, al quale è stato chiesto di revisionare la sua stessa regola.

Il problema del calcio Italiano oggi

Il calcio italiano oggi sta vivendo un periodo di profonda crisi. Dopo la pandemia, in aggiunta alla guerra tra Ucraina e Russia, anche l’economia nel mondo del calcio sta soffrendo.

Avvantaggiare l’acquisto dei giocatori esteri è una scelta politica che di fatto avvantaggia solo i club fuori dallo stivale che non hanno tutti i problemi di quelli italiani.

Infatti preferire un giocatore talentuoso che proviene da un club estero penalizza i giovani talenti azzurri.

I giovani futuri calciatori, abbandonano prima di poter iniziare a sperare in un futuro come calciatore, perché le regole del calcio italiano non permettono loro di poter crescere, sia dal punto di vista sportivo che personale.

Un problema anche di Roberto Mancini

Un problema che non può essere messo in un angolino, perché lo stesso CT della Nazionale Roberto Mancini, si torva in una condizione di profonda difficoltà nel momento in cui deve scegliere chi potrà vestirsi con la maglia azzurra.

Scovare il talento tra soli 70 giovani è assai difficile anche per un professionista come lui. Può essere anche questa una delle cause per la quale l’Italia è fuori dai Mondiali dal 2018?

Sta di fatto che forse anche i vertici del mondo del Calcio si sono resi conto di dover dare importanza ai giovani italiani.

Va ricordato che il calcio è lo sport nazionale, sul quale si deve lavorare e dal quale si può ripartire.

