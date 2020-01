Debutto boom di : C’è posta per te, 5,9 milioni e il 30% di share.

Secondo gli ultimi dati Ansa, il noto programma televisivo:”C’è posta per te” torna a fare centro: il people show di Maria De Filippi, che ha avuto ospite Johnny Depp, ha conquistato la prima serata con una media di 5 milioni 930mila telespettatori pari al 30.16%, mettendo a segno il miglior debutto dal 2002, con una permanenza – segnala il programma – del 41% e un ottimo riscontro sui social con l’hashtag #Cepostaper te costantemente al primo posto dei trending topic in Italia e al secondo nel mondo. Su Rai1 l’appuntamento con Meraviglie – La penisola dei tesori, con Alberto Angela, ha fatto segnare 3 milioni 831mila con il 17.55%. Su Rai3 la puntata delle Parole della settimana, con Massimo Gramellini, ha avuto 1 milione 634mila spettatori pari al 6.7% e a seguire la prima tv di Dogman di Matteo Garrone ha ottenuto 949mila spettatori pari al 4.19%. Su Italia 1 il film Le cinque leggende ha raccolto 984mila con il 4.15%. Su La7 Witness – Il Testimone ha registrato 566mila spettatori con il 2.5%. Grazie a C’è posta per te, Canale 5 si è imposta in prime time con il 36.24% (a fronte del 19.86% di Rai1) e in seconda serata con il 30.65% (Rai1 al 13.67%). In access prime time si conferma comunque leader su Rai1 Soliti ignoti – Il ritorno, condotto da Amadeus, con 5 milioni 354mila spettatori e il 22.25%: per Striscia la notizia, su Canale 5, ci sono stati 4 milioni 435mila e il 18.48%; per Stasera Italia weekend, su Rete4, 1 milione 118mila con il 4.8% nella prima parte e 969mila con il 4% nella seconda; per Otto e mezzo, su La7, 894mila spettatori con il 3.7%. Nel preserale ancora senza rivali L’Eredità di Rai1, che nella Sfida dei Sette ha ottenuto 3 milioni 460mila con il 19.1%, saliti nel gioco finale a 4 milioni 722mila con il 23%. Per l’informazione delle 20, il Tg1 resta il più visto con 5 milioni 241mila spettatori e il 23.8%; il Tg5 ha avuto 4 milioni 466mila con il 20.1%; il Tg La7 949mila con il 4.3%. Nel day time Mediaset segnala il risultato di Verissimo, leader della sua fascia con 2 milioni 627mila e il 19.29%. De Filippi fa il pieno anche con Amici, visto da 2 milioni 857mila appassionati pari al 18.41%. Nel complesso, sostanziale parità in prima serata tra le reti Mediaset (8 milioni 713 mila spettatori e il 36.26%) e la Rai (8 milioni 709mila con il 36.24%). Successo per Mediaset in seconda serata con il 45.03% (rispetto al 26.99% di Viale Mazzini) e nell’intera giornata con il 34.78% (Rai al 33.78%).

