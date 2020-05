De Nicola: “Non sono entusiasta del protocollo”

Alfonso De Nicola, medico sportivo ed ex responsabile dello staff sanitario del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Io del protocollo non sono molto entusiasta e non mi piace molto. È stato fatto senza consultare i medici sociali delle società. Il professor Castellacci non è stato nemmeno interpellato e lui rappresenta tutti i medici sociali ed è stato ex medico della Nazionale. Io credo sia opportuno interpellarlo perché lui sa come impostare il discorso con i media, con i medici e con la FIGC. La responsabilità dei medici è la cosa che non mi piace proprio ma nemmeno mi piace il fatto che se uscirà un nuovo positivo si ferma tutto. È normale che uscirà un nuovo positivo. Ripartire? Che ci siano i presupposti per ripartire, si. Ci sono i presupposti ma bisogna farlo in modo corretto. I medici vengono poi considerati l’ultimo anello della catena. Per i medici sociali non c’è l’obbligo di contratto ma deve esserci. Tutti i tesserati dovrebbero essere messi sotto contratto. Se bisogna lavorare per una società di calcio bisogna farlo sotto contratto e in esclusiva. Molti medici non vogliono il contratto perché vogliono continuare a fare il doppio lavoro”.

