De Magistris, Venanzoni (Pd): Impegnato in talk show non ha tempo per leggere ordinanza su pizza

De Magistris, sindaco impegnato nei talk show non ha tempo per leggere ordinanza sulla pizza.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, passa più tempo in collegamento con radio e Tv che in ufficio ad occuparsi dei problemi di Napoli, è talmente frastornato dai riflettori degli studi televisivi che non riesce a leggere e comprendere la più semplice delle ordinanze.