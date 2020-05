“9 maggio 1978: era la notte buia dello Stato italiano. Aldo Moro non solo brigate rosse, Peppino Impastato non solo mafia. Uno Stato senza verità sulla sua storia,non potrà mai essere democratico fino in fondo. Peppino con la sua storia mi ha infiammato il cuore.”

E’ il tweet del sindaco de Magistris