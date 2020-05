De Magistris: «I clan vogliono prendersi i negozi in difficoltà»

“Da un punto di vista economico” l’emergenza Coronavirus “è anche peggio del dopoguerra, perché dopo una guerra c’è l’energia dentro mentre questo virus ha prodotto anche depressione, ha allontanato le persone e non sappiamo quando finirà. Poi penso chi sta lì in agguato come un avvoltoio con l’idea di prendersi locali e negozi in difficoltà. Non è un pericolo, è una certezza”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a “Mattino Cinque”. De Magistris ha portato l’esempio di Napoli, “città con tantissimi giovani che avevano investito negli ultimi tempi nella cultura e nel turismo, nei bed & breakfast, nei piccoli negozi di artigianato. Non ce la fanno più, le banche non rispondono come dovrebbero e il Governo è completamente latitante. Lo avevamo detto, è una corsa a chi arriva primo e purtroppo stanno arrivando prima loro”.

fonte Il Roma