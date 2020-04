De Magistris: Fase 2, trasporto pubblico a scartamento ridotto

“Stiamo aspettando le direttive del Governo, ce le faccia sapere e non ce le dia il 3 maggio”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando del tema trasporti nella fase 2 alla trasmissione “Agorà” su Rai3. Per quanto riguarda il distanziamento a bordo dei mezzi dell’Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, de Magistris ha spiegato che “stiamo chiedendo al Governo di farci sapere quanto prima quali sono le direttive. Noi – ha aggiunto – ci stiamo organizzando su varie opzioni: se, come alcuni dicono, ci vorrà una distanza di un metro tra i passeggeri, abbiamo calcolato che più di 20 persone in un autobus non possono salire, sulle funicolari addirittura non più di 40-50 persone, in metropolitana 80. Significa che il trasporto pubblico funzionerà a scartamento ridottissimo”. Secondo de Magistris “il rischio è che tutta la gente si riversi nelle macchine, quindi stiamo programmando anche più pedonalizzazioni, più biciclette, più taxi sicuri. Però stiamo aspettando le direttive del Governo, ce le faccia sapere e non ce le dia il 3 maggio. Noi comunque a Napoli n qualche modo ci organizzeremo – ha concluso – perché a Napoli la fantasia non ci manca. In qualche modo ce la faremo”.fonte Il Roma