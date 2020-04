De Magistris: ci saranno più disoccupati che morti da Coronavirus

“Cominciamo a liberarci, ma questo accadrà solo se siamo attenti e bravi; ci troviamo nel momento più delicato. I napoletani hanno avuto un comportamento responsabile e questo si è visto con un numero davvero ridotto di contagi nella nostra zona. Il caso, però, potrebbe generare una risalita di contagi e costringerci, quindi, a ritornare indietro”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a “Barba&Capelli”, trasmissione in onda su Radio Crc Targato Italia. “Se non cominciamo ad indirizzarci, mano mano, verso una situazione di ripresa, non ci riprenderemo mai più, e ciò non deve assolutamente avvenire, perché, dopo due mesi di reclusione, c’è la necessità psicofisica di uscire di casa. Se per metà maggio si raggiungerà il contagio zero, verso giugno riusciremo a fare discorsi ben diversi. Rapporto Stato-Regione? È arrivato il momento di ritornare a parlare di Costituzione, perché credo che quest’ultima sia stata sospesa in questi due mesi” ha aggiunto. Il sindaco ha spiegato che “mai come prima, il Primo maggio rappresenta una data importante e di profonda amarezza. Conteremo molti più disoccupati e persone senza la possibilità di riprendere la propria attività economica che morti da Coronavirus. Ci sarà un cataclisma sotto il punto di vista di sociale ed economico, ma possiamo farcela”. fonte Il Roma