De Luca: ospedale modulare Caserta non sarà demolito

Sopralluogo del governatore Vincenzo De Luca al cantiere dell’ospedale modulare di Caserta. «Un intervento di grandissimo valore. Stiamo rispettando alla lettera i tempi di realizzazione. Un altro dei miracoli amministrativi che abbiamo fatto in Campania» spiega il presidente. «Sono 24 i posti letto di terapia intensiva su 120 complessivi fra Caserta, Napoli (Ospedale del Mare) e il Ruggi a Salerno. Nel corso di queste due settimane abbiamo avuto un accesso ridotto alle terapie intensive. Grazie a Dio, c’è un’aggressività minore del virus. – continua De Luca – Ma è del tutto evidente che questi nuovi posti letto ci servono per separare l’attività ospedaliera normale dall’attività di cura dei pazienti COVID, quindi è essenziale questa realizzazione. Non sarà demolita dopo due mesi, ma rimarrà come struttura di affiancamento all’ospedale».

«Quello che De Luca oggi ha chiamato un miracolo amministrativo è un ospedale modulare da 24 posti che stanno montando a poca distanza da quella che invece è una vergogna amministrativa e burocratica: l’ormai dimenticato Policlinico di Caserta che di posti sulla carta ne avrebbe 500». Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi. «Il Governatore ha poi ricordato con orgoglio lo stanziamento di 30milioni di euro per l’ospedale di Caserta che rientrano nel piano di edilizia sanitaria, quando nello stesso piano solo – aggiunge – per il nuovo ospedale di Salerno ha stanziato 330 milioni di euro. Come si dice, è venuto a vendere fumo a casa dell’incendiato» conclude.fonte Il Roma