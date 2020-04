De Luca:” Niente polemiche.Esprimo solidarietà al Nord”

De Luca ospite a Porta a Porta esprime la sua solidarietà al Nord-Italia e dice

Governatore ci saranno polemiche con il suo collega stasera?

Non ci saranno polemiche. Anzi voglio esprimere la mia solidarietà alla gente del Nord. Per il resto si tratta di prendere delle decisioni cautelari per prendere precauzioni per il bene del popolo campano.Per evitare la diffusione a macchia d’olio.7