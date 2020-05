De Luca: «Meridionali inferiori? Dipende in base a cosa si misura»

La risposta alle battute di Vittorio Feltri, che sono già valse al direttore editoriale di Libero diverse querele tra cui quella del sindaco di Napoli, arriva direttamente dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Il presidente, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, dopo aver raccontato l’impegno della Regione rispetto al contenimento del Coronavirus e alla crisi economica, coglie l’occasione per dire la sua: «Ho sentito in questi giorni cose intollerabili sui meridionali. Ma è mai possibile che ancora oggi qualcuno si possa permettere di dire che i meridionali sono inferiori? Poi dipende da quello che decidiamo di misurare sull’inferiorità, ma lasciamo perdere». La chiosa della governatrice della Calabria, Jole Santelli, anche lei in collegamento: «De Luca ha sempre la battuta pronta».

Poco prima si era rivolto a Fazio definendolo «fratacchione». In riferimento agli «aspetti leopardiani» delle disposizioni del governo che prevedono un «ritorno agli affetti stabili» e al timore di un nuovo esodo verso Sud dopo quello dello scorso 8 marzo, lo “sceriffo”, rivolto al conduttore: «Sono sicuro che anche lei, con quell’aria da frattacchione, avrà diversi affetti stabili da raggiungere». Fazio non si scompone e risponde a tono: «Governatore, deve sperare che domani ci siano tanti fratacchioni tranquilli come me».

Diversi video dei due momenti stanno inondando i social. fonte Il Roma