De Luca e De Laurentiis: 49 e 74 ambo su Napoli

49 e 74 ruota di Napoli.

Ambo tutto “campano”.

Aurelio De Laurentiis e Vincenzo De Luca.

Icone.

Accomunati dalla vecchia passione per l’uomo solo al comando e non c’entra Fausto Coppi.

Innamorati follemente del proprio profilo.

1949 anno di nascita.

74 gli anni dei nostri due “saggi”.

Largo ai Giovani?

Macché, figuriamoci. Questo non è assolutamente un Paese per Giovani.

I “vecchi” non intendono in nessun modo lasciare la plancia di comando. Nessuno, a dispetto dell’età, intende scendere dal piedistallo.

Cedere il passo e lasciar spazio.

Pensione? Nemmeno a pronunciarle certe bestemmie.

Tra monarchi il verbo è Abdicare. Cedere il trono al figlio. In democrazia, basterebbe, far strada.

Niente da fare.

Vincenzo De Luca, governatore della Campania in forza Pd, ieri, all’ unione industriale di Napoli, ha presentato il suo ultimo libro.

Nonostante il Pd.

Il governatore, non intende in nessun modo Abdicare. Più che governatore è infatti un monarca Vincenzo De Luca. Secondo mandato e ben inteso vuol avere il terzo. Segretaria Schlein avvisata mezza salvata. Non sarebbe possibile. Il Pd non vuole ma il presidente spinge ed più che un libro è un programma dal titolo chiaro.

Si scrive “Nonostante il Pd”, si legge “Ghe pensi mi”.

De Luca a tutto campo e che ha trovato, come se non bastasse, un fedelissimo supporter.

Proprio l’amico Aurelio De Laurentiis.

Endorsement puro. Cristallino.

“Sponsor” autorevole del candidato in pectore De Luca.

Governa bene. È uno spirito ribelle, libero. Chi meglio di lui per la Campania “.

Cari Ragazzi rassegnatevi, non c’è spazio.

Uomini soli al comando e che sfidano il tempo.

Peccato davvero peccato anche perché non c’è peggior maestro di chi non costruisce una generazione futura.

Pedagogista dello Sport

