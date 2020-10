De Luca chiarisce sulla ASL e il Napoli

Nel corso della trasmissione Che tempo che fa, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha parlato anche del protocollo relativo al calcio e dell’intervento delle Asl in generale: “È stato un altro esempio dell’Italia del mezzo mezzo, che non decide mai fino in fondo e che non decide cose chiare. Hanno creato una tale confusione che una intesa tra privati, il protocollo che riguarda la FIGC, dovrebbe essere prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute! Ma queste sono cose da circo equestre… l’ASL ha fatto nient’altro che il proprio dovere, ha riservato al Napoli il trattamento di ogni altro cittadino della Regione Campania“.