De Laurentiis vs Tifosi. Ci pensa la Prefettura

“Il fallimento di una Relazione è sempre un fallimento di comunicazione”.

La frase che avete appena letto, di Bauman, è il caposaldo di ogni Educatore. Tutti quelli che intendono operare per mettere allo stesso tavolo Persone ed Argomenti, devono ricordare come la Comunicazione possa far incontrare montagne.

A questo proposito, avevamo offerto il nostro tavolo di redazione per ospitare un incontro importante. Patron De Laurentiis ed il sindaco Manfredi. Parti diverse eppur componenti della stessa Questione. Ssc Napoli e Città allo stesso tavolo per un incontro garbato e civile che evitasse lo scontro a cui abbiamo assistito. Il sindaco naturalmente, quale garante dei “diritti” cittadini. Non è stato possibile. De Laurentiis non ha mai davvero voluto fare un passo. Ha anzi tenuto il punto e la linea.

A questo punto sarà la Prefettura ad occuparsi della vicenda. A questo punto è una questione puramente di sicurezza. Fallita la possibilità di una morbida trattativa, è rimasta in piedi soltanto la possibilità di una pace “armata”. Qualunque decisione venga fuori dall’incontro sarà comunque un accordo “fallimentare”. Stiamo parlando di pallone non dimentichiamolo. Arrivare a questo scontro a prescindere dalle ragioni e dai torti di parte, presuppone un fallimento di Comunicazione.

Ha ragione sempre e comunque Bauman

A De Laurentiis, il solito ed inascoltato appello.

Napoli è 30 % business e marketing e 70% sentimento contrastante e relazione.

Speriamo per il Futuro..

