De Laurentiis stuzzica Giuntoli, risposta decisa del ds azzurro

Al termine di Napoli Fiorentina allo Stadio Maradona è iniziata la festa per celebrare i campioni d’Italia.

Dopo la parentesi musicale il microfono è passato in mano al patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, che ha tenuto un discorso sugli obbiettivi futuri della squadra. Nel farlo Aurelio non si è astenuto dallo stuzzicare Cristiano Giuntoli. Il ds azzurro infatti è molto apprezzato in Italia e all’estero per il suo operato, e molte sono le voci di un suo possibile addio a fine stagione.

“Cristiano abbiamo iniziato un ciclo. Dobbiamo lavorare quest’estate perché dobbiamo continuare a vincere, vincere, vincere“.

Pronta è arrivata la risposta di Giuntoli:

“Non preoccuparti per il futuro, sono qui da 8 anni e sento sempre parlare di chi parte e chi resta. Nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci saranno problemi, sarà sempre un grande Napoli”

