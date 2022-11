De Laurentiis – Spalletti: Rinnovo a tempo determinato.

Ancora tu ma non dovevamo vederci più?

La fortunata coppia De Laurentiis – Spalletti sta lavorando in sede “coniugale”. Ancora insieme, ancora in due per un altro anno. Aurelio è tornato di proposito dagli Stati Uniti. Blindare il comandante della brigata è fondamentale. Il neonato progetto Napoli 5.0, perlomeno per la sua infanzia, non può fare a meno di Luciano.

I presupposti ci sono. Il felice momento per la happy couple può sancire un’unione duratura.

Duratura ma con scadenza e da rivedere.

Il futuro di Spalletti è legato a doppio filo ai risultati del campionato.

Fuori dai denti, vincere è un conto, qualificarsi è altro. 8 punti di vantaggio non obbligano a vincere ma impongono ogni tentativo.

Lo sa benissimo Luciano che si sta giocando una rara carta nella vita professionale. Forse non ci credeva più dopo l’allontanamento da Milano sponda nerazzurra.

Sta passando un treno prezioso, unico più che raro.

Una occasione che mai potrebbe tornare. Luciano di gioca il suo destino ma è consapevole allo stesso modo di poter spendere il volto ed il lavoro in tutta Europa. È sui tavoli di diverse big internazionali. Un treno che passa poche volte in una carriera.

Perché rinnovare un solo anno?

Perché chi ha possibilità di crescere, migliorare, ambire, ha il diritto di farlo. Guardarsi intorno e far valutazioni. Napoli è un trampolino. Si può andare in paradiso.

Campioni o qualificati il paradiso cambia.

