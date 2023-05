De Laurentiis – Spalletti: l’amore si fa a “tavola”. Insieme o niente

Si ama in tanti modi.

Diversi.

Lo si fa e spesso non ci si incontra. Si ama in tanti modi ma è uno ed uno solo quello che lega.

Stesso tavolo, stesso vocabolario, intenzione ma soprattutto la medesima idea del futuro e di come realizzarlo.

L’amore è cosa assai alta, non complicata tantomeno laboriosa, prevede anzi impone un comune e condiviso atteggiamento “a tavola”.

Fronte e lotta comune.

Comune deve essere anche la strategia, la tattica ed il tempo di attacco e difesa.

Comune o nulla.

“Il fallimento di una Relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione” dice Bauman.

Cassazione.

Napoli, la SSC Napoli non lo ha compreso, non lo hanno compreso i nostri due protagonisti.

De Laurentiis e Spalletti. Divisi su ogni cosa.

Due individualità “immature” che non possono divenire un Uno.

Non c’è possibilità di incontro vero.

Come sono simili ed allo stesso tempo differenti i Due!

Per stile, per comunicazione, per modo di apparire e ci sia permesso anche per la modalità di usare il palco.

Aurelio è cantante d’opera. Luciano da festa di piazza.

Onestamente le ultime uscite di Spalletti, la maschera stile Zorro, la Panda che sfreccia all’uscita di Castelvolturno ed infine il tatuaggio “donato” via social sembrano mancare di serietà.

Più che un uomo adulto, un milionario che gioca a fare il ragazzino.

Cosa occorre alla squadra, alla società ed ancor più alla città?

Spalletti serve a Napoli?

Vincere è la sola cosa che conta?

Un uomo, un rapporto, una relazione, devono essere considerati in toto o ci facciamo bastare ciò che più gradevole ci appare?

L’Amore ha un solo modo di manifestarsi ma ognuno è libero di viverlo come meglio crede.

Siate forti perché felici sarà difficile.

