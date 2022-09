De Laurentiis, silenzio e godimento.

Nulla è più affascinante di godere delle proprie vittorie nascondendosi.

Solo così il mito diventa leggenda.

Aurelio De Laurentiis è un uomo che adora questa massima. Ci crede profondamente. D’altronde se Mina fosse comparsa in tutti questi anni, probabilmente il suo mito non avrebbe toccato tanta altezza.

Il nascondersi crea il desiderio.

Quel che non si possiede è sempre desiderato. Corriamo verso ciò che fugge come attratti da un fascino misterioso.

La donna che si nega, che adotta il non vedo, è da sempre quella che muove i desideri. Siamo innamorati del pettegolezzo e della ricerca di verità. Probabilmente per invidia, per gelosia o soltanto per il gusto di scoprire la faccia del mito.

La natura dell’uomo è curiosa ed avventurosa.

Vogliamo sapere. Come Ulisse vogliamo conoscere i vizi umani e per questo affrontiamo la notte.

De Laurentiis col suo silenzio ci “affascina”. Lo immaginiamo mentre si bea nel suo salotto a fregarsi le mani per il successo. Col suo modo da capitano di lungo corso a ripetere “ve lo avevo detto, soltanto io posso fare”.

È un attore da Hollywood e bisogna lasciagli il suo palco. Resterà nel silenzio finché la nave sarà in mare aperto. Lo ritroveremo presto davanti ai microfoni. Tra poco c’è il Qatar. La sosta dei mondiali. Tornerà, vedrete.

Dopo la tournee estiva sta riposando ma non è in letargo, è a ricaricare le batterie.

Tornerà col carico di battute e critiche.

Proporrà qualche torneo parallelo e farà simposi su questa o quella riforma.

Lo conosciamo.

Sta solo riposando. Tornerà presto.

Al momento il suo giocattolo funziona alla perfezione, non va toccato e lui in questo è un uomo abilissimo.

La tournee invernale nei palazzetti non è rinviata.

Ci sarà.

