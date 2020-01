De Laurentiis si complimenta con la squadra: “Una grande vittoria”

De Laurentiis felice per la vittoria…e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Il Napoli di De Laurentiis trionfa contro la Juventus di Maurizio Sarri. Gli azzurri si levano un altro sassolino dalla scarpa dopo l’andata persa in maniera beffarda (l’autogol di Koulibaly). Ora Gattuso è un po’ più sereno, ma mantiene sempre la giusta carica: il tecnico azzurro non si fida e vuole alta la tensione. Gioioso e soddisfatto il presidente Aurelio De Laurentiis: ha voluto fare i complimenti alla sua squadra per la sfida ad alta intensità. Di seguito il suo tweet….”Una grande vittoria per una grande ripartenza. Forza Napoli Sempre”