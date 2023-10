De Laurentiis: “Se c’è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità”

Aurelio De Laurentiis ha analizzando l’attuale situazione del Napoli situazione di Rudi Garcia:

“Dopo la sconfitta con la Fiorentina ho letto di tutto. Nella vita si possono avere dubbi e va valutato il proprio operato, se c’è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità: le scelte di questa estate sono state mie, ovviamente con i miei nuovi collaboratori. Ma da qui a dire di cambiare l’allenatore…

Un cambio di guida tecnica è sempre traumatico e poi non ci sono in giro tanti allenatori che praticano il 4-3-3 con la difesa alta, come successo con Sarri e Spalletti. In questo periodo ho avuto tanti impegni, ora sono tornato e mi sono riavvicinato alla squadra per darle serenità. Noi siamo il Napoli, ci siamo qualificati in Europa per 15 anni di fila, non è che ogni volta un cerino incendia un pezzo di carta bisogna gridare che va a fuoco tutto. I pompieri siamo noi stessi, le decisioni vanno fatte con serenità e senza errori dettati dalla fretta”.

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il clima in casa Napoli non è serenissimo. Infatti il presidente ha deciso di essere molto vicino alla squadra, presenziando agli allenamenti a Castelvolturno e con longhe riunioni con Rudi Garcia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati