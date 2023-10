De Laurentiis: Nessun problema per Osimhen.

Era presente allo stadio il presidente del Napoli, in occasione della sfida di Champions League.

Intervistato in mixed zone ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti:

“Il Real Madrid è molto forte. Mi è piaciuta molto la partita. Carlo Ancelotti poi è un amico. Non l’ho visto, non lo volevo condizionare, prima della partita. Adesso starà festeggiando, lo rivedrò poi a Madrid”

Un ricordo anche del tecnico, con il quale, il rapporto non fini’ proprio benissimo, causa ammutinamento e separazione successiva:

“Ancelotti è un grande gentiluomo. I tifosi vogliono vincere, se non vincono hanno sempre da criticare. Però uno come Ancelotti non si può criticare, né come uomo, né come calciatore e allenatore, un grande. Lasciamogli godere la serata, poi domani lo abbracceremo per telefono. Sono molto soddisfatto anche dei miei, che sono stati competitivi e molto bravi. Il Real Madrid ha una storia immensa, forse nel mondo è quella che ha un piazzamento migliore”

Il focus si sposta poi sull’attualità, il Patron azzurro conferma, che non ci sono problemi sul rinnovo più conteso, in casa Napoli:

“Osimhen è sempre forte, un giocatore che fa squadra da solo. Non è in discussione. Se rinnoverà? Non c’è problema, non c’è mai problema. Nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando vanno via, che non riescono più a trovare la strada maestra. Sono molto fiducioso per il futuro”

Parole decise e rassicuranti, quelle del Presidente del Napoli, anche se nel calcio le cose cambiano velocemente.

I tifosi partenopei possono stare tranquilli, secondo quanto detto da ADL, Osimhen rinnoverà e il futuro è roseo. Ai posteri l’ardua sentenza.

