De Laurentiis lancia ultimatum a Lozano: “Rinnovo, oppure fuori rosa!”

Il presidente Aurelio De Laurentiis – non certo un dirigente che si fa prendere dal romanticismo – ha posto, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, un vero e proprio ultimatum ai suoi giocatori. O prolungano il contratto, accettando uno stipendio inferiore, in linea con la policy del club, oppure partono subito consentendo al club di non perdere a parametro zero i rispettivi cartellini, anche se nel frattempo sono stati ammortizzati a bilancio. Altrimenti c’è il rischio tribuna.

Zielinski è il giocatore più costoso del Napoli: i suoi 4 milioni netti diventano 7,6 al lordo per la società. Mentre per Victor Osimhen, sfruttando il decreto crescita, i suoi 4,5 milioni netti con le tasse ammontano a meno di 6 a bilancio. Quella del nigeriano è la stessa cifra che percepisce anche Lozano. Il messicano e il polacco rischiano, di conseguenza, lo stesso trattamento riservato dalla Juventus a Bonucci. Il difensore, come è noto, è stato messo fuori rosa dai bianconeri. C’è da dire che il caso Zielinski sembra essere un po’ diverso anche perché Piotr non ha chiuso le porte a un eventuale rinnovo

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati