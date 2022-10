De Laurentiis, La pioggia di soldi dal Mondiale, Ma la squadra ne potrebbe non giovare!

La FIFA ha annunciato (De Laurentiis gongola) di aver stanziato 209 milioni di dollari a favore delle società di calcio che daranno i propri calciatori tesserati alle nazionali impegnate nella Coppa del Mondo in Qatar.

Nel comunicato del massimo organo di governo calcistico al mondo si legge:

“Nell’ambito del suo impegno a riconoscere il contributo che i club calcistici danno al successo della Coppa del Mondo FIFA, oggi la FIFA ha avviato la procedura di richiesta per il suo Club Benefits Programme, che prevede la distribuzione di 209 milioni di dollari ai club di tutto il mondo. Questa iniziativa ha già visto 416 club di 63 associazioni affiliate beneficiare della stessa somma dopo la Coppa del Mondo FIFA 2018”.

“I club potranno presentare domanda attraverso la piattaforma FIFA Professional Football Landscape e riceveranno circa 10.000 dollari per ciascuno dei giorni in cui il giocatore in questione rimarrà con la propria nazionale durante la Coppa del Mondo FIFA 2022 e il periodo di preparazione ufficiale. Il compenso sarà versato a tutti i club per i quali il calciatore ha giocato nei due anni precedenti la Coppa del Mondo FIFA 2022”.

De Laurentiis, Veggente ed anche un buon…Incassatore! Vince ancora lui.

“La FIFA dovrebbe adattarsi e pagare 1 milione di euro per ogni partita dei nazionali. Blatter non può fare il furbo sfruttando gli sforzi dei club”

Questa citazione del 2013 di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, torna di moda in vista del Mondiale di Qatar 2022. Perchè? Perchè la FIFA, stavolta per mano di Gianni Infantino, auttuera’ un Benefit di 209 milioni di dollari distribuiti ai club che daranno i propri tesserati alle Nazionali ce parteciperanno al Mondiale in Qatar

Un compenso sarà corrisposto a tutti i club per i quali il calciatore presente in Qatar ha giocato nei due anni precedenti il Mondiale del 2022.

Giovanni Simeone con l’Argentina

André Frank Zambo Anguissa con il Camerun

Kim MinJae con la Corea del Sud

Hirving Lozano con il Messico

Piotr Zielinski con la Polonia

Mario Rui con il Portogallo

Mathias Olivera con l’Uruguay

A questi potrebbero aggiungersi, sempre per la questione del compenso da corrispondere anche per i giocatori che hanno militato nel Napoli nei due anni precedenti:

Dries Mertens con il Belgio

Kalidou Koulibaly con il Senegal

Arkadiusz Milik con la Polonia

Insomma, Aurelio De Laurentiis attende le convocazioni ufficiali per capire quanto incasserà dalla FIFA, con un dubbio: meglio che i giocatori vadano avanti nella competizione, incassando dollari su dollari, oppure che escano quanto prima, per riaggregarsi alla squadra di Spalletti imbattuta ovunque? Voi cosa ne pensate?…Ai posteri, senza portafoglio, l’ardua sentenza!

