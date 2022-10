De Laurentiis ha il vento in poppa, ma Spalletti non sa gioire

In casa De Laurentiis il primato è doppio ed assoluto, al pranzo sarà aggiunto lo champagne. Piaccia o no patron Aurelio ha il vento in poppa e due squadre in vetta…

È domenica, oggi ci tocca il divano, una buona passeggiata approfittando del clima mite ed un buon pranzo magari in famiglia. Premio da primi in classifica in attesa della banda Gasperini.

Il giorno dopo è sempre più dolce il sapore delle vittorie… Napoli e Bari: non era mai accaduto.

Bari che gioca a tennis col Brescia, 6-2 punteggio perfetto per i tennisti. È un evento da annali del calcio. La cosa crea felicità alla famiglia e imbarazzo al sistema.

Il Napoli 5.0, ieri, ha dato una buona prova di sé stesso, non era in gran forma psicofisica se ne è accorto ed ha usato una nuova arma.

Della serie compatti, mettiamo la cosa al sicuro poi respiriamo e chiudiamo. Bravi ed intelligenti i ragazzi di Spalletti.

La Consapevolezza del proprio stato, è il primo e probabilmente più importante step che un adulto deve “vedere” se ha deciso di crescere. Nulla può sostituire, in un percorso di sviluppo, l’atto di rendersi consapevole.

È vedere il vero ed affrontare le eventualità che ne derivano.

Consapevole è Kvsratskhelia, della sua forza.

Del guizzo, del suo essere decisivo e determinante, lo è Kim.

Di caratura alta e futura, lo è Lobotka, Anguissa che si erge a numero uno,, Meret che sarà il tormento di Donnarumma. È una bella domenica. C’è da festeggiare. I ragazzi son felici e la città li segue, li protegge.

Squadra e città paiono uniti come non capitava da anni, il patron scende negli spogliatoi raggiante ma c’è un ma.

Il ma si chiama Luciano Spalletti, nervoso, rissoso come spesso gli accade.

Ad ogni domanda pare voler accendere il dibattito furioso. Che hai Spalletti?

Cosa non ti piace di questa città che critica per gioia?

Cosa proprio non ti va a genio di questo ambiente?

Ti ascoltiamo se vuoi, siamo qui per sostenerti.

Vieni a pranzo da noi?

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati