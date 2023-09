De Laurentiis – Garcia. “Piange il telefono”

“La situazione è grave ma non è seria”. Le parole azzeccatissime di Ennio Flaiano, si adattano perfettamente alla storia d’Italia, ieri come oggi. Ora anche al Napoli 5.0.

Momento delicato. Riunione di condominio irrimandabile. Lavori di somma urgenza. Ad horas. De Laurentiis le conosce perfettamente. Le sposa e le usa ad hoc.

È appena terminata Genoa – Napoli. La squadra di Garcia ha stappato un pareggio ingiusto al Marassi ed il patron si attacca al telefono. “Piange il telefono”.

Pare sia stata una telefonata non dura, non litigiosa ma allarmata.

Caro mister mi spieghi.

Cosa c’è che non funziona?

Stando alla conferenza stampa post gara, Garcia avrà tranquillizzato il presidente dando “colpa” alla conduzione mentale del gruppo.

Approccio. Mentalità, attenzione e testa al Portogallo dimensione Champions.

Ogni tifoso avrebbe pagato per vedere la faccia di De Laurentiis.

Ci ha creduto?

Si è fidato?

Avrà risposto per le rime o respirato a fondo?

Garcia è uomo del presidente, non dimentichiamolo. Sua scelta come è stata quella di Sarri, Ancelotti e poi Spalletti.

In Portogallo si attende una risposta.

Mister lasci il telefono acceso, c’è da chiarire un po’ di cose.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati